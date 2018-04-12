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Молдова проситиме Київ про коридор для виведення військ РФ з Придністров'я

Четвер, 12 квітня 2018, 14:17

Кишинів готовий домовитися з Києвом про виведення російських військ з Придністров'я через коридор на території України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп на Київському безпековому форумі в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми вимагаємо і просимо про виведення російських військ з території Молдови, а також трансформації нинішніх операцій на Придністров'ї в громадянську місію з міжнародним мандатом, будучи впевненими, що це дозволить створити основу для вирішення придністровського конфлікту через переговори", - наголосив він.

За словами прем'єра Молдови, коли він у 2018 році говорив на Мюнхенській безпековій конференції про виведення військ РФ з Молдови, представники РФ пояснили неможливість вивезти озброєння через Україну, зважаючи на складну ситуацію в країні.

"Я його запевнив, що у нас достатньо переконливих потужностей і можливостей переконати наших українських друзів зробити коридор, щоб можна було вивезти і озброєння, і амуніцію, які все ще зберігаються на Придністров'ї", - заявив він.

Філіп також зазначив, що незаконна військова присутність в країнах не веде до вирішення конфлікту, а заморожує ситуацію і заохочує деструктивні сили в реалізації планів з відриву частин країн.

Як повідомлялося, влітку 2017 року Росія відмовилася обговорювати виведення своїх військ з Придністров'я. На сесії Генасамблеї ООН постпред РФ при ООН Василь Небензя назвав цю ініціативу "не дуже дружньою і досить несподіваною".

Росія пояснює присутність своїх військ на Придністров'ї "миротворчою операцією".

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваПридністров'яРосіяарміяУкраїна
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