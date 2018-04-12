Молдова попросит Киев о коридоре для вывода войск РФ из Приднестровья

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Четверг, 12 апреля 2018, 14:17

Кишинев готов договориться с Киевом о выводе российских войск с Приднестровья через коридор на территории Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Павел Филип на Киевском форуме безопасности в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы требуем и просим о выводе российских войск с территории Молдовы, а также трансформации нынешних операций на Приднестровье в гражданскую миссию с международным мандатом, будучи уверенными, что это позволит создать основу для решения приднестровского конфликта через переговоры", - он.

По словам премьера Молдовы, когда он в 2018 году говорил на Мюнхенской конференции по безопасности о выводе войск РФ из Молдовы, представители РФ объяснили невозможность вывезти вооружение через Украину ввиду сложной ситуации в стране.

"Я его заверил, что у нас достаточно убедительных мощностей и возможности убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывезти и вооружение, и амуницию, которые все еще сохраняются на Приднестровье", - заявил он.

Филип также отметил, что незаконное военное присутствие в странах не ведет к решению конфликта, а замораживает ситуацию и поощряет деструктивные силы в реализации планов по отрыву частей стран.

Темы: Молдова Приднестровье Росcия армия Украина
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