Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдова попросит Киев о коридоре для вывода войск РФ из Приднестровья

Четверг, 12 апреля 2018, 14:17

Кишинев готов договориться с Киевом о выводе российских войск с Приднестровья через коридор на территории Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Павел Филип на Киевском форуме безопасности в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы требуем и просим о выводе российских войск с территории Молдовы, а также трансформации нынешних операций на Приднестровье в гражданскую миссию с международным мандатом, будучи уверенными, что это позволит создать основу для решения приднестровского конфликта через переговоры", - подчеркнул он.

По словам премьера Молдовы, когда он в 2018 году говорил на Мюнхенской конференции по безопасности о выводе войск РФ из Молдовы, представители РФ объяснили невозможность вывезти вооружение через Украину ввиду сложной ситуации в стране.

"Я его заверил, что у нас достаточно убедительных мощностей и возможности убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывезти и вооружение, и амуницию, которые все еще сохраняются на Приднестровье", - заявил он.

Филип также отметил, что незаконное военное присутствие в странах не ведет к решению конфликта, а замораживает ситуацию и поощряет деструктивные силы в реализации планов по отрыву частей стран.

Как сообщалось, летом 2017 года Россия отказалась обсуждать вывод войск с Приднестровья. На сессии Генассамблеи ООН постпред России при ООН Василий Небензя назвал эту инициативу "не очень дружественной и достаточно неожиданной".

РФ объясняет присутствие своих войск на Приднестровье "миротворческой операцией".

Темы: МолдоваПриднестровьеРосcияармияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЕС разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: