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Ще одна експертиза підтвердила: Скрипалів отруїли "Новичком"

Четвер, 12 квітня 2018, 15:02
Ще одна експертиза підтвердила: Скрипалів отруїли Новичком

Організація із заборони хімічної зброї підтверджує висновки Великої Британії щодо речовини, якою отруїли Сергія та Юлію Скрипалів.

Про це йдеться у заяві ОЗХЗ, інформує "Європейська правда".

"Результати аналізів біологічних зразків і зразків навколишнього середовища, зроблені вибраними ОЗХЗ лабораторіями, підтверджують висновки Великої Британії щодо хімічної речовини токсичної дії, яка використовувалася в Солсбері і від якої серйозно постраждали троє людей", - йдеться в заяві.

У заяві також відзначається "висока чистота" речовини і майже повна відсутність домішок.

"Назва та структура ідентифікованої токсичної речовини містяться у повному обсязі в секретній доповіді Секретаріату ОЗХЗ, доступній для держав-учасниць", - йдеться у повідоменні.

Як відомо, 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Сергій Скрипаль та його дочка були отруєні військовою нервово-паралітичною речовиною з групи "Новичок", розробленою Радянським Союзом в 1970-х і 80-х роках.

Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.

"Українська правда" в Threads

Теми: шпигунствоРосія
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