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Еще одна экспертиза подтвердила: Скрипалей отравили "Новичком"

Четверг, 12 апреля 2018, 15:02
Еще одна экспертиза подтвердила: Скрипалей отравили Новичком

Организация по запрещению химического оружия подтверждает выводы Великобритании относительно вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль.

Об этом говорится в заявлении ОЗХО, пишет "Европейская правда".

"Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали несколько человек", - говорится в документе.

В заявлении также отмечается "высокая чистота" вещества и почти полное отсутствие примесей.

"Название и структура идентифицированного токсичного вещества содержатся в полном объеме в секретном докладе секретариата ОЗХО, доступном для государств-участников", - говорится в сообщении.

Как известно, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены военным нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", разработанным Советским Союзом в 1970-х и 80-х годах.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

Темы: шпионажРосcия
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