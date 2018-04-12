У Дніпрі театр скасував російськомовну виставу після погроз "Правого сектора"

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Четвер, 12 квітня 2018, 16:28

Дніпровський академічний театр драми і комедії скасував показ вистави "Лісова пісня" російською мовою через загрозу зриву.

Про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на інформацію, отриману в театрі.

Повідомляється, що вистава мала відбутися у квітні, театр не буде знімати її з репертуару, а покаже в інший день.

Видання каже, що в закладі заперечують отримання прямих погроз на свою адресу, але у Facebook з’явилась інформація, що активісти молодіжного крила "Правого сектору" можуть спробувати заважати проведенню вистави.

"Ми вирішили, щоб не було приводу для розбрату, зняти виставу цього разу. Але ми не знімаємо її з репертуару. Тим більше, що ця вистава йде у вечірній час, не вдень, тобто не для школярів, як писали на Facebook", – розповіла "Радіо Свобода" завідувачка літературною частиною театру Галина Бабій.

Наприкінці березня "Правий сектор" звернув увагу, що дніпровський театр драми та комедії буде показувати виставу за мотивами твору Лесі Українки "Лісова пісня" російською мовою.

В організації заявили, що будуть "всіма силами чинити опір русифікації у Дніпрі".

Восени 2017 року дніпровський театр уже намагався показати цю виставу, проте захід довелося скасувати через російську мову.

Теми: Дніпро скандал мова Росія культура
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