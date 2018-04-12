В Днепре театр отменил русскоязычный спектакль после угроз "Правого сектора"

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Четверг, 12 апреля 2018, 16:28

Днепровский академический театр драмы и комедии отменил показ спектакля "Лесная песня" на русском языке из-за угрозы срыва.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на информацию, полученную в театре.

Сообщается, что спектакль должен был состояться в апреле, театр не будет снимать ее с репертуара, а покажет в другой день.

Издание говорит, что в заведении отрицают получение прямых угроз в свой адрес, но в Facebook появилась информация, что активисты молодежного крыла "Правого сектора" могут попробовать помешать проведению представления.

"Мы решили, чтобы не было повода для раздора, снять спектакль в этот раз. Но мы не снимаем его с репертуара. Тем более, что этот спектакль идет в вечернее время, не днем, то есть не для школьников, как писали на Facebook", - рассказала "Радио Свобода" заведующая литературной частью театра Галина Бабий.

В конце марта "Правый сектор" обратил внимание, что днепровский театр драмы и комедии будет показывать спектакль по мотивам произведения Леси Украинки "Лесная песня" на русском языке.

В организации заявили, что будут "всеми силами противостоять русификации в Днепре".

Осенью 2017 года днепровский театр уже пытался показать этот спектакль, однако мероприятие точно так же пришлось отменить из-за русского языка.

Темы: Днепр скандал язык Росcия культура
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