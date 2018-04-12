Парубій: Будівництво "Північного потоку-2" - удар по Україні та іншим сусідам РФ

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Четвер, 12 квітня 2018, 17:17

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Європейський Союз має не допустити будівництва "Північного потоку-2", щоб не дати президенту Росії Володимиру Путіну можливості для політичного шантажу.

Про це він сказав під час промови на XI Київському форумі з безпеки в четвер, 12 квітня.

За його словами, коли говориться про безпеку, то йдеться про щось більше, ніж про мілітарну безпеку, але й про інформаційну, гуманітарну та енергетичну.

Парубій зазначив, що Путін використовує всі ці інструменти для свого агресивного впливу у світі.

Він додав, що саме через це українські парламентарі, разом із колегами із Польщі, Грузії, Латвії, Литви, Естонії та Молдови підписали рішення про недопустимість будівництва "Північного потоку-2", оскільки сусіди РФ найглибше усвідомлюють "масштаб загрози від Путіна".

""Північний потік-2" не є енергетичним проектом. Він спрямований на те, щоб чинити політичний шантаж. Ми знаємо, якої сили він може бути", - сказав спікер Ради.

Парубій додав, що тільки розміщення газотранспортної системи на українській території зупинило Путіна від повномасштабної атаки на Україну, але якщо у нього з'явиться альтернатива у вигляді "Північного потоку-2", то ризик такої атаки може значно збільшитися.

І саме тому, на його думку, країни ЄС мають відмовитися від підтримки цього проекту.

"Європейський Союз був побудований на цінностях і ці цінності є вищі за економічний інтерес. І дуже важливо, щоб зараз Німеччина та інші країни змогли згадати про ті основи і засади, на чому і будувався ЄС", - сказав Парубій.

"І розуміти, що дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" - це потужний удар по своїх союзниках, таких, як Україна, де щоденно на фронті гинуть наші хлопці, які відстоюють весь цивілізований світ", - додав він.

Голова парламенту зазначив, що "Північний потік-2" є політичним проектом, спрямованим на дестабілізацію у європейському регіоні і тому йому треба дати "гідну відповідь" та не допустити будівництва цього газогону.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Після зустрічі з Петром Порошенком 10 квітня в Берліні канцлерка Німеччини Ангела Меркель вперше визнала, що "Північний потік-2" є не лише економічним проектом, а слід враховувати його політичний фактор.

Меркель заявила, що проект "Північний потік-2" не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.

При цьому в Німеччині компанія Nord Stream 2 AG отримала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу.

Пізніше Фінляндія також видала всі дозволи на будівництво і експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

Яна Міланова, УП
Теми: Парубій Україна ЄС Росія газ
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