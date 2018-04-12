Парубий: Строительство "Северного потока-2" - удар по Украине и другим соседям РФ

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Европейский Союз не должен допустить строительства "Северного потока-2", чтобы не дать президенту России Владимиру Путину возможности для политического шантажа.

Об этом он сказал во время выступления на XI Киевском форуме по безопасности в четверг, 12 апреля.

По его словам, когда говорится о безопасности, то речь идет о большем, чем о военной безопасности, но и об информационной, гуманитарной и энергетической.

Парубий отметил, что Путин использует все эти инструменты для своего агрессивного влияния в мире.

Он добавил, что именно поэтому украинские парламентарии, вместе с коллегами из Польши, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии и Молдовы подписали решение о недопустимости строительства "Северного потока-2", поскольку соседи РФ "глубоко осознают масштаб угрозы от Путина".

""Северный поток-2" не является энергетическим проектом. Он направлен на то, чтобы оказывать политический шантаж. Мы знаем, какой силы он может быть", - сказал спикер Рады.

Парубий добавил, что только размещение газотранспортной системы на украинской территории остановило Путина от полномасштабной атаки на Украину, но если у него появится альтернатива в виде "Северного потока-2", то риск такой атаки может значительно увеличиться.

И именно поэтому, по его мнению, страны ЕС должны отказаться от поддержки этого проекта.

"Европейский Союз был построен на ценностях и эти ценности являются выше, чем экономический интерес. И очень важно, чтобы сейчас Германия и другие страны смогли вспомнить о тех основах и принципах, на чем и строился ЕС", - сказал Парубий.

"И понимать, что разрешение на строительство "Северного потока-2" - это мощный удар по своим союзникам, таких, как Украина, где ежедневно на фронте гибнут наши ребята, которые отстаивают весь цивилизованный мир", - добавил он.

Глава парламента отметил, что "Северный поток-2" является политическим проектом, направленным на дестабилизацию в европейском регионе и поэтому ему нужно дать "достойный ответ" и не допустить строительства этого газопровода.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

После встречи с Петром Порошенко 10 апреля в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель впервые признала, что "Северный поток-2" является не только экономическим проектом, а следует учитывать его политический фактор.

Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера.

При этом в Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.

Позже Финляндия также выдала все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".