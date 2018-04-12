У центрі Києва закрився ресторан McDonald's, виявилося невигідно

Компанія "МакДональдз Юкрейн Лтд." закрила свій ресторан швидкого харчування біля станції метро "Печерська" в Києві через невигідну оренду.

Про це повідомила керівник відділу зв'язків з громадськістю компанії Анастасія Зражевська, передає "Інтерфакс-Україна".

"Заклад припинив роботу у зв'язку із закінченням дії договору оренди приміщення. Нова запропонована орендна ставка була економічно невигідною для компанії "МакДональдз", - заявила вона.

За даними Зражевської, останній робочий день ресторану був 10 квітня, після закриття закладу компанія перевела його працівників в інші ресторани мережі.

Водночас на мапі сайту мережі McDonald's ресторан на "Печерській" ще відображається.

Заклад був розташований за адресою: бульвар Лесі Українки, 26.