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В центре Киева закрылся ресторан McDonald's, оказалось невыгодно

Четверг, 12 апреля 2018, 18:10

Компания "МакДональдз Юкрейн Лтд." закрыла свой ресторан быстрого питания возле станции метро "Печерская" в Киеве из-за невыгодной аренды.

Об этом сообщила руководитель отдела связей с общественностью компании Анастасия Зражевская, передает "Интерфакс-Украина".

"Заведение прекратило работу в связи с окончанием действия договора аренды помещения. Новая предложенная арендная ставка была экономически невыгодной для компании "МакДональдз", - заявила она.

По данным Зражевской, последний рабочий день ресторана был 10 апреля, после закрытия заведения компания перевела его работников в другие рестораны сети.

В то же время на карте сайта McDonald's ресторан на "Печерской" еще отображается. Согласно данным на веб-странице, всего в столице 37 ресторанов сети.

 

Заведение было расположено по адресу: бульвар Леси Украинки, 26.

Темы: Киев
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