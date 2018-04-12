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Директор ЦРУ розповів про загибель "пари сотень росіян" у Сирії

Четвер, 12 квітня 2018, 21:20

Директор ЦРУ Майк Помпео заявив, що декілька тижнів назад загинули "пара сотень" росіян у Сирії.

Про це він розповів під час слухань у Сенаті, які присвячені його висуванню на пост держсекретаря США, передає "Медуза".

"Кілька тижнів тому росіяни зустріли гідного супротивника. Пара сотень росіян були вбиті", - сказав Помпео.

Про цей випадок він згадав як приклад дій адміністрації США, спрямованих на стримування Росії разом із висилкою 60 дипломатів. Він відповідав на питання про те, чи буде Білий дім посилювати антиросійські санкції.

Як зазначає видання, Помпео найімовірніше мав на увазі бій в околицях Дейр-Ез-Зора у Сирії в ніч на 8 лютого. За даними ЗМІ, під час нього могли загинути і постраждати десятки або сотні російських найманців. Раніше США офіційно не визнавали, що серед загиблих є росіяни.

Зазначається, що цей бій спровокувала спроба проурядового загону захопити штаб курдських формувань або контрольований курдами нафтозавод. У відповідь, військові США, які підтримують курдів, завдали по нападниках авіаудар.

Пізніше США заявили про загибель більше сотні проурядових бійців, не уточнюючи їх громадянство.

Офіційної інформації про кількість загиблих і постраждалих немає.

Кремль спочатку не підтверджував інформацію про поранених і загиблих. Однак пізніше в МЗС РФ розповіли про десятки поранених людей, яких доставили в госпіталі та про п'ятьох чоловік, які могли загинути.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяСирія
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