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Директор ЦРУ рассказал о гибели "пары сотен русских" в Сирии

Четверг, 12 апреля 2018, 21:20

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что несколько недель назад погибли "пара сотен" русских в Сирии.

Об этом он рассказал во время слушаний в Сенате, посвященных его выдвижению на пост госсекретаря США, передает "Медуза".

"Несколько недель назад россияне встретили достойного противника. Пара сотен россиян были убиты", - сказал Помпео.

Об этом случае он вспомнил в качестве примера действий администрации США, направленных на сдерживание России вместе с высылкой 60 дипломатов. Он отвечал на вопрос о том, будет ли Белый дом усиливать антироссийские санкции.

Как отмечает издание, Помпео скорее всего имел в виду бой в окрестностях Дейр-Эз-Зора в Сирии в ночь на 8 февраля. По данным СМИ, во время него могли погибнуть и пострадать десятки или сотни российских наемников. Ранее США официально не признавали, что среди погибших есть россияне.

Отмечается, что этот бой спровоцировала попытка проправительственного отряда захватить штаб курдских формирований или контролируемый курдами нефтезавод. В ответ военные США, которые поддерживают курдов, нанесли по нападавшим авиаудар.

Позже США заявили о гибели более сотни проправительственных бойцов, не уточняя их гражданство.

Официальной информации о количестве погибших и пострадавших нет.

Кремль сначала не подтверждал информацию о раненых и погибших. Однако позже в МИД РФ рассказали о десятках раненых людей, которых доставили в госпитали и о пяти человеках, которые могли погибнуть.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияСирия
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