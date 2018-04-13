Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У будівлю "Київміськбуду" стріляли з гранатомета

П'ятниця, 13 квітня 2018, 02:57
У будівлю Київміськбуду стріляли з гранатомета

У будівлю "Київміськбуду" у Печерському районі столиці (вулиця Омеляновича-Павленка 4/6) стріляли з ручного протитанкового гранатомета.

Про це повідомляє "Громадське".

Інцидент стався близько другої ночі.

Невідомі поцілили у відділ продажів "Київміськбуду", там, зокрема, виявлено хвостовик снаряду. 

Одразу біля відділу продажів "Київміськбуду" розташований ресторан "Хмелі-сунелі", бокова частина якого також пошкоджена пострілом.

Повідомляється, що відстріляний тубус гранатомета лежить через дорогу від будівлі.

 
 Усі фото - Богдан Кутєпов, Громадське
 
 

На тубусі спиляні номери, тому його походження неможливо встановити.

На місці присутні щонайменше чотири автомобілі поліції.

У Печерському відділку поліції Києва заявили, що близько 02:00 ночі надійшло повідомлення про вибух на вулиці Омеляновича-Павленка, туди терміново відправилась оперативно-слідча група.

"Українська правда" в Threads

Теми: Київміськбуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Київміськбуд
Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 
Глава "Київміськбуду" покинув Україну з довідкою про інвалідність і підкорив Еверест – ЗМІ
Що відбувається з будовами Укрбуду і чи можуть вони зупинитися?
Останні новини
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
Усі новини...
Реклама: