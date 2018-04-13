У будівлю "Київміськбуду" стріляли з гранатомета

У будівлю "Київміськбуду" у Печерському районі столиці (вулиця Омеляновича-Павленка 4/6) стріляли з ручного протитанкового гранатомета.

Про це повідомляє "Громадське".

Інцидент стався близько другої ночі.

Невідомі поцілили у відділ продажів "Київміськбуду", там, зокрема, виявлено хвостовик снаряду.

Одразу біля відділу продажів "Київміськбуду" розташований ресторан "Хмелі-сунелі", бокова частина якого також пошкоджена пострілом.

Повідомляється, що відстріляний тубус гранатомета лежить через дорогу від будівлі.

Усі фото - Богдан Кутєпов, Громадське

На тубусі спиляні номери, тому його походження неможливо встановити.

На місці присутні щонайменше чотири автомобілі поліції.

У Печерському відділку поліції Києва заявили, що близько 02:00 ночі надійшло повідомлення про вибух на вулиці Омеляновича-Павленка, туди терміново відправилась оперативно-слідча група.