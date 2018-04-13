У будівлю "Київміськбуду" стріляли з гранатомета
У будівлю "Київміськбуду" у Печерському районі столиці (вулиця Омеляновича-Павленка 4/6) стріляли з ручного протитанкового гранатомета.
Про це повідомляє "Громадське".
Інцидент стався близько другої ночі.
Невідомі поцілили у відділ продажів "Київміськбуду", там, зокрема, виявлено хвостовик знаряду.
Одразу біля відділу продажів "Київміськбуду" розташований ресторан "Хмелі-сунелі", бокова частина якого також пошкоджена пострілом.
Повідомляється, що відстріляний тубус гранатомета лежить через дорогу від будівлі.
На тубусі спиляні номери, тому його походження неможливо встановити.
На місці присутні щонайменше чотири автомобілі поліції.
У Печерському відділку поліції Києва заявили, що близько 02:00 ночі надійшло повідомлення про вибух на вулиці Омеляновича-Павленка, туди терміново відправилась оперативно-слідча група.