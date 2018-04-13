В здание "Киевгорстроя" стреляли из гранатомета
В здание "Киевгорстроя" в Печерском районе столицы (улица Омеляновича-Павленко 4/6) стреляли из ручного противотанкового гранатомета.
Об этом сообщает "Громадське".
Инцидент произошел около двух ночи.
Неизвестные попали в отдел продаж "Киевгорстроя", там, в частности, обнаружен хвостовик гранатомета.
Сразу возле отдела продаж "Киевгорстроя" расположен ресторан "Хмели-сунели", боковая часть которого также повреждена выстрелом.
Сообщается, что отстрелянный тубус гранатомета лежит через дорогу от здания.
На тубусе спиленные номера, поэтому его происхождение невозможно установить.
На месте присутствуют по меньшей мере четыре автомобиля полиции.
В Печерском отделении полиции Киева заявили, что около 02:00 ночи поступило сообщение о взрыве на улице Омеляновича-Павленко, туда срочно отправилась оперативно-следственная группа