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В здание "Киевгорстроя" стреляли из гранатомета

Пятница, 13 апреля 2018, 02:57
В здание Киевгорстроя стреляли из гранатомета

В здание "Киевгорстроя" в Печерском районе столицы (улица Омеляновича-Павленко 4/6) стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Об этом сообщает "Громадське".

Инцидент произошел около двух ночи.

Неизвестные попали в отдел продаж "Киевгорстроя", там, в частности, обнаружен хвостовик гранатомета.

Сразу возле отдела продаж "Киевгорстроя" расположен ресторан "Хмели-сунели", боковая часть которого также повреждена выстрелом.

Сообщается, что отстрелянный тубус гранатомета лежит через дорогу от здания.

 
Все фото - Богдан Кутепов, Громадське
 
 

На тубусе спиленные номера, поэтому его происхождение невозможно установить.

На месте присутствуют по меньшей мере четыре автомобиля полиции.

В Печерском отделении полиции Киева заявили, что около 02:00 ночи поступило сообщение о взрыве на улице Омеляновича-Павленко, туда срочно отправилась оперативно-следственная группа

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевгорстрой
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