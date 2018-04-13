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Прем'єр Данії про "Північний потік-2": Українське питання має вирішальне значення

П'ятниця, 13 квітня 2018, 04:48
Прем'єр Данії про Північний потік-2: Українське питання має вирішальне значення

Прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що хоче пов'язати будівництво газопроводу "Північний потік-2" зі збереженням ролі України як транзитної країни.

Про це він сказав після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні, передає Reuters.

Зазначається, що лідери Данії та Німеччини вимагають від РФ гарантій, що Україна через "Північний потік-2" не втратить важливу роль країни-транзитера газу та кошти за транзит.

"Уряд Данії ще не ухвалював рішення про надання дозволу на будівництво газопроводу у данській морській зоні в Балтійському морі. Законодавство вимагає, щоб уряд розглянув геополітичні умови. Наразі це питання вивчає Міністерство закордонних справ", - повідомив Расмуссен.

Він також підкреслив, що "Північний потік-2" - не лише комерційний проект, але й політичний.

Прем'єр-міністр Данії нагадав, що раніше Меркель також наголосила на цьому.

10 квітня на перс-конференції з Порошенком Меркель заявила, що проект "Північний потік-2" не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера. Зауважимо, що в Німеччині компанія Nord Stream 2 AG отримала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу.

Як повідомлялось, проект "Північний потік-2"  передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Наразі дві країни - Німеччина та Фінляндія - видали повний комплект дозволів на будівництво "Північного потоку-2".

Теми: газУкраїнаРосіяДанія
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