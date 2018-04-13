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Премьер Дании о "Северном потоке-2": Украинский вопрос имеет решающее значение

Пятница, 13 апреля 2018, 04:48
Премьер Дании о Северном потоке-2: Украинский вопрос имеет решающее значение

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что хочет связать строительство газопровода "Северный поток-2" с сохранению роли Украины как транзитной страны.

Об этом он сказал после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, передает Reuters.

Отмечается, что лидеры Дании и Германии требуют от РФ гарантий, что Украина из-за "Северного потока-2" не потеряет важную роль страны-транзитера газа и средства за транзит.

"Правительство Дании еще не принимало решения о предоставлении разрешения на строительство газопровода в датской морской зоне в Балтийском море.

Законодательство требует, чтобы правительство рассмотрело геополитические условия. Сейчас этот вопрос изучает Министерство иностранных дел", - сообщил Расмуссен.

Он также подчеркнул, что "Северный поток-2" - не только коммерческий проект, но и политический.

Премьер-министр Дании напомнил, что ранее Меркель также отметила это.

10 апреля на пресс-конференции с Порошенко Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера. Заметим, что в Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.

Как сообщалось, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

На данный момент две страны - Германия и Финляндия - выдали полный комплект разрешений на строительство "Северного потока-2".

Темы: газУкраинаРосcияДания
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