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Доба в АТО: 66 обстрілів, 1 військовий загинув

П'ятниця, 13 квітня 2018, 06:25
Доба в АТО: 66 обстрілів, 1 військовий загинув

За минулу добу, 12 квітня, бойовики 66 разів обстріляли позиції сил АТО – загинув 1 український військовий, ще 1 – отримав поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів окупанти вели вогонь по позиціях ЗСУ в Пісках та Водяному.

Міномети калібру 82 мм застосували поблизу Шахти "Бутівка", Талаківки та Водяного, озброєння БМП – неподалік Талаківки та Водяного,  зенітні установки – в районі Опитного та Шахти "Бутівка".

"З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні наші позиції поблизу Авдіївки, Шахти "Бутівка", Мар’їнки, Опитного, Водяного, Пісків, Павлополя, Кам’янки, Лебединського, Красногорівки, Широкиного та Гнутового", – йдеться у звіті.

Крім цього, в районі Пісків, Павлополя та Авдіївки – вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, озброєння БМП та зенітної установки агресор обстріляв наші укріплення поблизу Троїцького", – наголосили у штабі.

Міномети калібру 82 мм ворог застосував по захисниках Кримського, в районі Луганського – стріляв з БМП та зенітної установки,  з гранатометів та великокаліберних кулеметів – обстріляні захисники Залізного та Зайцевого. Також під вогонь з гранатометів потрапили оборонці Новозванівки та Світлодарська.

Теми: АТОДонбас
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