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Сутки в АТО: 66 обстрелов, 1 военный погиб

Пятница, 13 апреля 2018, 06:25
Сутки в АТО: 66 обстрелов, 1 военный погиб

За прошедшие сутки, 12 апреля, боевики 66 раз обстреляли позиции сил АТО  погиб 1 украинский военный, еще 1  получил ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностям 120 мм минометов оккупанты вели огонь по позициям ВСУ в Песках и Водяном.

Минометы калибра 82 мм применили возле Шахты "Бутовка", Талаковки и Водяного, вооружение БМП  неподалеку Талаковки и Водяного, зенитные установки  в районе Опытного и Шахты "Бутовка".

"Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции возле Авдеевки, Шахты "Бутовка", Марьинки, Опытного, Водяного, Песков, Павлополя, Каменки, Лебединского, Красногоровки, Широкиного и Гнутового",  говорится в отчете.

Кроме этого, в районе Песков, Павлополя и Авдеевки  велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и зенитной установки агрессор обстрелял наши укрепления возле Троицкого",  отметили в штабе.

Минометы калибра 82 мм враг применил по защитниках Крымского, в районе Луганского  стрелял из БМП и зенитной установки, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов  обстреляны защитники Железного и Зайцевого. Также под огонь из гранатометов попали защитники Новозвановки и Светлодарска.

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Темы: АТОДонбасс
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