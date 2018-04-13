Сутки в АТО: 66 обстрелов, 1 военный погиб

За прошедшие сутки, 12 апреля, боевики 66 раз обстреляли позиции сил АТО – погиб 1 украинский военный, еще 1 – получил ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностям 120 мм минометов оккупанты вели огонь по позициям ВСУ в Песках и Водяном.

Минометы калибра 82 мм применили возле Шахты "Бутовка", Талаковки и Водяного, вооружение БМП – неподалеку Талаковки и Водяного, зенитные установки – в районе Опытного и Шахты "Бутовка".

"Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции возле Авдеевки, Шахты "Бутовка", Марьинки, Опытного, Водяного, Песков, Павлополя, Каменки, Лебединского, Красногоровки, Широкиного и Гнутового", – говорится в отчете.

Кроме этого, в районе Песков, Павлополя и Авдеевки – велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и зенитной установки агрессор обстрелял наши укрепления возле Троицкого", – отметили в штабе.

Минометы калибра 82 мм враг применил по защитниках Крымского, в районе Луганского – стрелял из БМП и зенитной установки, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – обстреляны защитники Железного и Зайцевого. Также под огонь из гранатометов попали защитники Новозвановки и Светлодарска.