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Уряд Британії погодився "вжити заходів" у відповідь на хіматаку в Сирії

П'ятниця, 13 квітня 2018, 08:21

Члени британського уряду погодилися "вжити заходів" у Сирії, щоб запобігти подальшому використанню хімічної зброї.

Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву уряду.

У четвер прем'єр-міністр Тереза ​​Мей провела засідання кабінету міністрів, присвячене британській відповіді на ймовірну хімічну атаку, відповідальність за яку покладають на режим Башара Асада.

За словами Терези Мей, всі ознаки вказують на те, що уряд Сирії, який заперечує проведення атаки, відповідальний за неї. Джерела BBC стверджують, що Мей готова перейти до дій, не чекаючи схвалення парламенту.

Водночас у заяві уряду за підсумками засідання не наводиться жодних деталей щодо можливої ​​участі Британії у військовій операції в Сирії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів в Сирії, заявивши, що "на підході хороші, нові і "розумні" ракети".

Британія готується приєднатися до військових дій США і розпорядилася перемістити підводні човни ближче до Сирії на відстань ракетного пострілу.

Німеччина раніше заявила, що вона не приєднуватиметься до будь-яких ударів по Сирії у відповідь на хімічну атаку, в проведені якої звинувачують війська сирійського президента Башара Асада.

"Європейська правда"

Теми: СиріяВелика Британія
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