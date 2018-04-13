Правительство Британии согласилось "принять меры" в ответ на химатаку в Сирии

Члены британского правительства согласились "принять меры" в Сирии, чтобы предотвратить дальнейшее использованию химического оружия.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление правительства.

В четверг премьер-министр Тереза ​​Мэй провела заседание кабинета министров, посвященное британскому ответу на вероятную химическую атаку, ответственность за которую возлагают на режим Башара Асада.

По словам Терезы Мэй, все признаки указывают на то, что правительство Сирии, которое отрицает проведение атаки, ответственное за нее. Источники BBC утверждают, что Мэй готова перейти к действиям, не дожидаясь одобрения парламента.

В то же время в заявлении правительства по итогам заседания не приводится никаких деталей относительно возможного участия Британии в военной операции в Сирии.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что "на подходе хорошие, новые и "умные" ракеты".

Великобритания готовится присоединиться к военным действиям США и распорядилась переместить подводные лодки ближе к Сирии на расстояние ракетного выстрела.

Германия ранее заявила, что она не будет присоединяться к любым ударам по Сирии в ответ на химическую атаку, в проведении которой обвиняют войска сирийского президента Башара Асада.

"Европейская правда"