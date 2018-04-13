Правительство Британии согласилось "принять меры" в ответ на химатаку в Сирии

786 просмотров
Пятница, 13 апреля 2018, 08:21

Члены британского правительства согласились "принять меры" в Сирии, чтобы предотвратить дальнейшее использованию химического оружия.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление правительства.

В четверг премьер-министр Тереза ​​Мэй провела заседание кабинета министров, посвященное британскому ответу на вероятную химическую атаку, ответственность за которую возлагают на режим Башара Асада.

По словам Терезы Мэй, все признаки указывают на то, что правительство Сирии, которое отрицает проведение атаки, ответственное за нее. Источники BBC утверждают, что Мэй готова перейти к действиям, не дожидаясь одобрения парламента.

В то же время в заявлении правительства по итогам заседания не приводится никаких деталей относительно возможного участия Британии в военной операции в Сирии.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что "на подходе хорошие, новые и "умные" ракеты".

Великобритания готовится присоединиться к военным действиям США и распорядилась переместить подводные лодки ближе к Сирии на расстояние ракетного выстрела.

Германия ранее заявила, что она не будет присоединяться к любым ударам по Сирии в ответ на химическую атаку, в проведении которой обвиняют войска сирийского президента Башара Асада.

"Европейская правда"

Темы: Сирия Великобритания
powered by lun.ua
По теме
РФ требует провести заседание СБ ООН из-за угроз Дамаску - AFP 13 апреля 2018, 06:58
США рассматривают 8 объектов для возможного удара в Сирии - СМИ 13 апреля 2018, 05:09
Белый дом: Трамп еще не принял окончательного решения по Сирии 13 апреля 2018, 04:10
Все новости
Главные новости
Сутки в АТО: 66 обстрелов, 1 военный погиб
В здание "Киевгорстроя" стреляли из гранатомета
США имеют доказательства применения химического оружия в Думе - СМИ
Помпео поддержал планы предоставить Украине летальное оружие
Все новости
спорт

18 простых упражнений, которые сожгут лишние калории на рабочем месте

бренд

5 украинских брендов, которые шьют дождевики