Російський транспортно-бойовий вертоліт упав в море
Транспортно-бойовий вертоліт Ка-29 упав в Балтійське море під час випробувальних польотів, два льотчики заводу-виробника загинули.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Балтфлоту.
Надзвичайна подія сталася ввечері 12 квітня.
"Близько 23:30 мск при проведенні нічних випробувальних польотів в акваторії Балтійського моря, зазнав аварії вертоліт Ка-29. Екіпаж у складі двох льотчиків-випробувачів підприємства-виробника вертольота загинув", - сказали в прес-службі.
Відзначається, що "політ проходив у простих метеоумовах".
На місці падіння триває пошукова операція.
Корабельний транспортно-бойовий вертоліт Ка-29 був розроблений в Конструкторському бюро імені М. І. Камова на початку 1980-х років.
Призначений для десантування з кораблів підрозділів морської піхоти, їх вогневої підтримки, транспортування різних вантажів.