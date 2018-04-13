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Російський транспортно-бойовий вертоліт упав в море

П'ятниця, 13 квітня 2018, 09:28

Транспортно-бойовий вертоліт Ка-29 упав в Балтійське море під час випробувальних польотів, два льотчики заводу-виробника загинули.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Балтфлоту.

Надзвичайна подія сталася ввечері 12 квітня.

"Близько 23:30 мск при проведенні нічних випробувальних польотів в акваторії Балтійського моря, зазнав аварії вертоліт Ка-29. Екіпаж у складі двох льотчиків-випробувачів підприємства-виробника вертольота загинув", - сказали в прес-службі.

Відзначається, що "політ проходив у простих метеоумовах".

На місці падіння триває пошукова операція.

Корабельний транспортно-бойовий вертоліт Ка-29 був розроблений в Конструкторському бюро імені М. І. Камова на початку 1980-х років.

Призначений для десантування з кораблів підрозділів морської піхоти, їх вогневої підтримки, транспортування різних вантажів.

Теми: авіаРосія
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