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Российский транспортно-боевой вертолет упал в море

Пятница, 13 апреля 2018, 09:28

Транспортно-боевой вертолет Ка-29 упал в Балтийское море в ходе испытательных полетов, два летчика завода-изготовителя погибли.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.  

ЧП произошло вечером 12 апреля.

"Около 23:30 мск при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря, потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия – изготовителя вертолета погиб", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что "полет проходил в простых метеоусловиях".

На месте падения проводится поисковая операция.

Корабельный транспортно-боевой вертолёт Ка-29 был разработан в Конструкторском бюро имени Н. И. Камова в начале 1980-х годов.

Предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты, их огневой поддержки, транспортировки различных грузов. 

Темы: авиаРосcия
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