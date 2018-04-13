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До Києва по Дніпру вперше доставлять дизпаливо з Білорусі

П'ятниця, 13 квітня 2018, 10:48

Два нафтоналивних судна вантажопідйомністю 750 тонн кожне в травні вперше доставлять водним шляхом до Києва дизельне паливо виробництва Мозирського нафтопереробного заводу.

Про це заявив представник "Білоруського морського пароплавства" Сергій Зубко, передає Центр транспортних стратегій.

"У рамках державної інноваційної програми в минулому році був створений і вже проходить суднові випробування нафтотранспортний комплекс. І вже зараз ведеться активна розробка схеми доставки водним транспортом дизельного палива виробництва Мозирського НПЗ на адресу українських споживачів", - сказав він.

За його словами, перші поставки можуть бути вже в травні цього року, і вони будуть здійснюватися на постійній основі.

Зубко зазначив, що спочатку плануються доставляти дизпаливо в Україну двічі на місяць з перспективою виходу на 3-3,5 рейси на місяць. Портом вивантаження стане Київ.

Українська правда
Теми: УкраїнаДніпронафтаБілорусьКиїв
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