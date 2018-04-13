В Киев по Днепру впервые доставят дизтопливо из Беларуси

Два нефтеналивных суда грузоподъемностью 750 тонн каждое в мае впервые доставят водным путем в Киев дизельное топливо производства Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом заявил представитель "Белорусского морского пароходства" Сергей Зубко, передает Центр транспортных стратегий.

"В рамках государственной инновационной программы в прошлом году был создан и уже проходит судовые испытания нефтетранспортный комплекс. И уже сейчас ведется активная разработка схемы доставки водным транспортом дизельного топлива производства Мозырского НПЗ в адрес украинских потребителей", - сказал он.

По его словам, первые поставки могут быть уже в мае этого года, и они будут осуществляться на постоянной основе.

Зубко отметил, что вначале планируются доставлять дизтопливо в Украину дважды в месяц с перспективой выхода на 3-3,5 рейса в месяц. Портом выгрузки станет Киев.