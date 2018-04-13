В Киев по Днепру впервые доставят дизтопливо из Беларуси

241 просмотр
Пятница, 13 апреля 2018, 10:48

Два нефтеналивных суда грузоподъемностью 750 тонн каждое в мае впервые доставят водным путем в Киев дизельное топливо производства Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом заявил представитель "Белорусского морского пароходства" Сергей Зубко, передает Центр транспортных стратегий.

"В рамках государственной инновационной программы в прошлом году был создан и уже проходит судовые испытания нефтетранспортный комплекс. И уже сейчас ведется активная разработка схемы доставки водным транспортом дизельного топлива производства Мозырского НПЗ в адрес украинских потребителей", - сказал он.

По его словам, первые поставки могут быть уже в мае этого года, и они будут осуществляться на постоянной основе.

Зубко отметил, что вначале планируются доставлять дизтопливо в Украину дважды в месяц с перспективой выхода на 3-3,5 рейса в месяц. Портом выгрузки станет Киев.

Украинская правда
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ГПУ в течение недели попросит Францию ​​выдать организатора "титушек"
Полиция изъяла записи с моментом выстрела в "Киевгорстрой"
Сутки в АТО: 66 обстрелов, 1 военный погиб
В здание "Киевгорстроя" стреляли из гранатомета
Все новости
Фото

10 фотографий NASA ко дню космонавтики

здоровье

9 советов, как избежать старения кожи