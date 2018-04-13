Суд дозволив негайно заблокувати Telegram у Росії

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П'ятниця, 13 квітня 2018, 11:37

Таганський суд Москви задовольнив позов Роскомнадзора і постановив заблокувати месенджер Telegram на території Росії.

Відповідне рішення винесла 13 квітня суддя Юлія Смоліна, повідомляє Медіазона.

Таким чином суд дав згоду почати блокування негайно.

Згідно з рішенням, до месенджера мають обмежити доступ до передачі ключів шифрування ФСБ.

Роскомнадзор погрожував заблокувати Telegram, якщо месенджер не надасть ключі для декодування повідомлень користувачів. На виконання вимог месенджеру дали 15 діб, але Telegram ключі не надав. 

Теми: Росія соцмережі
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