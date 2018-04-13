Суд дозволив негайно заблокувати Telegram у Росії

Таганський суд Москви задовольнив позов Роскомнадзора і постановив заблокувати месенджер Telegram на території Росії.



Відповідне рішення винесла 13 квітня суддя Юлія Смоліна, повідомляє Медіазона.



Таким чином суд дав згоду почати блокування негайно.

Згідно з рішенням, до месенджера мають обмежити доступ до передачі ключів шифрування ФСБ.



Роскомнадзор погрожував заблокувати Telegram, якщо месенджер не надасть ключі для декодування повідомлень користувачів. На виконання вимог месенджеру дали 15 діб, але Telegram ключі не надав.

Адвокати міжнародної правозахисної організації "Агора", яка представляє інтереси Telegram, заявили про плани оскаржити вирок суду, який постановив заблокувати месенджер на території Росії, повідомляє РБК.



Представники "Агори" заявили, що вони переконливо просили суд відкласти розгляд позову по суті, так як від Роскомнадзора не надійшов сам позов, а від суду не надійшла ухвала про прийняття цього позову до провадження і підготовку до судового засідання.



"Більш того, зі ЗМІ ми дізналися, що суд залучив до участі в цій справі ФСБ Росії, а її позицію нам також не надіслали. У нас не було реальної можливості подати заперечення на позов і свої докази, адже цей самий позов Роскомнадзора ми не бачили до сих пір. Це кричуще порушення права на захист", – вважають в організації.



В "Агори" відзначили, що працює в організації адвокат Дмитро Дінзе 12 квітня просив суд відкласти судове засідання "на розумний термін", усунути всі "ці грубі процесуальні порушення" і забезпечити Telegram як відповідачу право на захист, реалізацію всіх процесуальних прав, наданих законом компанії Telegram.



"Чекаємо рішення суду і будемо його оскаржувати після вивчення", - йдеться в повідомленні.