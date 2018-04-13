Суд разрешил немедленно заблокировать Telegram в России

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Соответствующее решение вынесла 13 апреля судья Юлия Смолина, сообщает Медиазона.

Таким образом суд дал согласие начать блокировку немедленно.

Согласно решению, к мессенджеру должны ограничить доступ до исполнения обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ.

Роскомнадзор угрожал заблокировать Telegram, если мессенджер не предоставит ключи для декодирования сообщений пользователей. На исполнение требований мессенджеру дали 15 суток, но Telegram ключи не предоставил.

Адвокаты международной правозащитной организации "Агора", которая представляет интересы Telegram, заявили о планах обжаловать приговор суда, который постановил заблокировать мессенджер на территории России, сообщает РБК.

Представители "Агоры" заявили, что они убедительно просили суд отложить рассмотрение иска по существу, так как от Роскомнадзора не поступил сам иск, а от суда не поступило определение о принятии этого иска к производству и подготовке к судебному заседанию.

"Более того, из СМИ мы узнали, что суд привлек к участию в этом деле ФСБ России, а ее позицию нам также не прислали. У нас не было реальной возможности представить возражения на иск и свои доказательства, ведь этот самый иск Роскомнадзора мы не видели до сих пор. Это вопиющее нарушение права на защиту", – считают в организации.



В "Агоре" отметили, что работающий в организации адвокат Дмитрий Динзе 12 апреля просил суд отложить судебное заседание "на разумный срок", устранить все "эти грубейшие процессуальные нарушения" и обеспечить Telegram как ответчику право на защиту, реализацию всех процессуальных прав, предоставленных законом компании Telegram.

"Ждем решения суда и будем его обжаловать после изучения", — говорится в сообщении.



