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Заступник генсека НАТО: вступ України до ЄС та Альянсу є реальною метою

П'ятниця, 13 квітня 2018, 11:51

Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер закликає не вважати ідеалізмом мету про вступ України до НАТО та ЄС.

Про це вона заявила на Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Реагуючи на запитання із залу, заступниця генсека підтримала офіційно заявлене Україною прагнення приєднатися до Альянсу.

"Я не погоджуюся, що мета України приєднатися до Європейського Союзу та до НАТО – це мрії ідеалістів. Ні!" - підкреслила вона.

"Це дуже важливі й реалістичні задачі. Але ви маєте зрозуміти, що на цьому шляху вам потрібно зробити дуже багато. Однак мета євроатлантичної інтеграції – це не ідеалізм, це реальна мета", - заявила Геттемюллер.

Представниця НАТО нагадала, що Україна знає про свої зобов’язання щодо проведення реформ, в тому числі на шляху свого зближення з Альянсом. Перед тим вона серед іншого загадувала, що Україна має врахувати зміни до закону "Про нацбезпеку".

Європейська правда

Теми: НАТОУкраїна
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