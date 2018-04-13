Заместитель генсека НАТО: вступление Украины в ЕС и НАТО – это реальная цель

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Пятница, 13 апреля 2018, 11:51

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер призывает не считать идеализмом цель вступления Украины в НАТО и ЕС.

Об этом она заявила на Киевском форуме по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Реагируя на вопрос из зала, заместитель генсека поддержала официально заявленное Украиной стремление присоединиться к Альянсу.

"Я не согласна, что цель Украины присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО - это мечты идеалистов. Нет!" - заявила она.

"Это очень важные и реалистичные задачи. Но вы должны понять, что на этом пути вам нужно сделать очень много. Однако цель евроатлантической интеграции - это не идеализм, это реальная цель", - заявила Гетемюллер.

Представительница НАТО напомнила, что Украина знает о своих обязательствах по проведению реформ, в том числе на пути своего сближения с Альянсом. Перед тем она среди прочего упомянула, что Украина должна учесть изменения в закон "О нацбезопасности".

Европейская правда

Темы: НАТО Украина
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