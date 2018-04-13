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Біля ВР облили фарбою пам’ятник Ватутіну: там сутички

П'ятниця, 13 квітня 2018, 12:44
Біля ВР облили фарбою пам’ятник Ватутіну: там сутички

У Маріїнському парку у центрі Києва представники організацій "С14" та "Правий сектор" облили червоною фарбою пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, біля якого проводили мітинг представники Опоблоку та руху "Сили добра".

Про це повідомляють у Facebook. 

 
Фото Володимир Шередега

Як видно з відео, група осіб проводила мітинг біля пам’ятника. До них підійшли представники "С14" і "ПС". Вони вигукували гасла "Слава Україні", "Комуняку – на гілляку", "Україна понад усе", "Слава нації – смерть ворогам".

Кілька хлопців облили пам’ятник червоною фарбою, наліпили на постамент напис "Слава воїнам УПА за ліквідацію червоного ката", і розгорнули банер "На кожного ката чекає розплата".

Також очевидці повідомляють, що до пам’ятника Ватутіну хотів покласти квіти нардеп від Опоблоку Юрій Бойко. Але цього йому не дали зробити, зав’язалася сутичка.

На місці багато поліцейських.

Як повідомила речник поліції Києва Оксана Блищик, за результатом акції одного з її активних учасників доставили до Печерського управляння поліції, одна людина постраждала.

"Одна ветеранська організація мала покладати квіти біля пам’ятника, їм завадила група з близько 30 молодиків. Сталася штовханина. Швидко прибули поліцейські, що чергують біля ВР. Молодики застосували газові балончики. У результаті цього одна жінка отримала опіки очей та обличчя. Одного активного учасника доставили до Печерського РУ", - сказала Блищик.

Вона також додала, що після акції група молодиків перемістилася під стіни Печерського управління поліції, де дає пояснення їхній соратник.

Відомості зареєстровані у журналі Єдиного обліку повідомлень.

Станом на 13:30 учасника акції відпустили з управління поліції.

Біля пам’ятника Ватутіну працює слідчо-оперативна група. Після перевірки даній події буде дана правова кваліфікація.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радаакції
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