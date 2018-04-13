Біля ВР облили фарбою пам’ятник Ватутіну: там сутички

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П'ятниця, 13 квітня 2018, 12:44

У Маріїнському парку у центрі Києва представники організацій "С14" та "Правий сектор" облили червоною фарбою пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, біля якого проводили мітинг представники Опоблоку та руху "Сили добра".

Про це повідомляють у Facebook. 

 
Фото Володимир Шередега

Як видно з відео, група осіб проводила мітинг біля пам’ятника. До них підійшли представники "С14". Вони вигукували гасла "Слава Україні", "Комуняку – на гілляку", "Україна понад усе", "Слава нації – смерть ворогам".

Кілька хлопців облили пам’ятник червоною фарбою, наліпили на постамент напис "Слава воїнам УПА за ліквідацію червоного ката", і розгорнули банер "На кожного ката чекає розплата".

Також очевидці повідомляють, що до пам’ятника Ватутіну хотів покласти квіти нардеп від Опоблоку Юрій Бойко. Але цього йому не дали зробити, зав’язалася сутичка.

На місці багато патрульних поліцейських.

Теми: Верховна Рада акції
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