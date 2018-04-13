У ВР облили краской памятник Ватутину: там стычки

В Мариинском парке в центре Киева представители организаций "С14" и "Правый сектор" облили красной краской памятник советскому генералу Николаю Ватутину, у которого проводили митинг представители Опоблока и движения "Силы добра".

Об этом сообщают в Facebook.

Как видно из видео, группа лиц проводила митинг у памятника. К ним подошли представители "С14" и "ПС". Они выкрикивали лозунги "Слава Украине", "Комуняку – на гилляку", "Украина превыше всего", "Слава нации – смерть врагам".

Несколько ребят облили памятник красной краской, наклеили на постамент надпись "Слава воинам УПА за ликвидацию красного палача", и развернули баннер "Каждого палача ждет расплата".

Также очевидцы сообщают, что к памятнику Ватутину хотел возложить цветы нардеп от Опоблока Юрий Бойко. Но этого ему не дали сделать, завязалась стычка.

На месте много полицейских.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, по результатам акции одного из ее активных участников доставили в Печерское управление полиции, один человек пострадал.

"Одна ветеранская организация хотела возложить цветы у памятника, им помешала группа из около 30 парней. Произошла стычка. Быстро прибыли полицейские, которые дежурят возле ВР. Молодчики применили газовые баллончики. В результате этого одна женщина получила ожоги глаз и лица. Одного активного участника доставили в Печерское РУ", - сказала Блищик.

Она также добавила, что после акции группа молодчиков переместилась под стены Печерского управления полиции, где дает объяснения их соратник.

Сведения зарегистрированы в журнале Единого учета сообщений.