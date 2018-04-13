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У зоні АТО загинув боєць 1986 року народження – штаб

П'ятниця, 13 квітня 2018, 12:50

Російсько-окупаційні війська продовжують свідомо порушувати режим припинення вогню та Мінські домовленості.

Про це на брифінгу 13 квітня сказав речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

За його словами, минулої доби в зоні АТО було зафіксовано 66 обстрілів ворога. Противник випустив по захисниках України близько 90 мін калібром 120 та 82 міліметри.

Українські військові були змушені близько 20 разів відкривати адекватний вогонь у відповідь, застосовуючи озброєння, не заборонене Мінськими угодами.

"Із сумом повідомляємо, що вчора російська збройна агресія забрала життя ще одного захисника України. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один наш військовослужбовець 1986 року народження", – сказав Гуцуляк.

"Ще один військовослужбовець отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів. Його доставили до військово-мобільного госпіталя, стан здоров'я бійця оцінюється як важкий", – додав він.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
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