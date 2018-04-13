В зоне АТО погиб боец 1986 года рождения – штаб

Российско-оккупационные войска продолжают сознательно нарушать режим прекращения огня и Минские договоренности.



Об этом на брифинге 13 апреля сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.



По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 66 обстрелов врага. Противник выпустил по защитниках Украины около 90 мин калибром 120 и 82 миллиметра.



Украинские военные были вынуждены около 20 раз открывать адекватный ответный огонь, применяя вооружение, не запрещенное Минскими соглашениями.



"С грустью сообщаем, что вчера российская вооруженная агрессия унесла жизнь еще одного защитника Украины. Вследствие вражеских обстрелов погиб один наш военнослужащий



1986 года рождения", - сказал Гуцуляк.



"Еще один военнослужащий получил ранения в результате вражеских обстрелов. Его доставили в военно-мобильный госпиталь, состояние здоровья бойца оценивается как тяжелое", - добавил он.