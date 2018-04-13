Гройсман пообіцяв "полатати" трасу Київ-Одеса до травня

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що до травня трасу Київ-Одеса поремонтують, а в наступному році дорогу приведуть до нормального стану.

Про це він розповів в ефірі "112 Україна".

"Що стосується траси Київ-Одеса, траса побудована майже 15 років тому і від того часу не доглядалася належним чином. Наразі її почали відновлювати це – і поточний ремонт, і дрібний ремонт протиаварійний, і капітальний ремонт певних ділянок дороги", - сказав прем’єр.

"До 1 травня ця дорога буде в більш-менш придатному стані, в нормальному стані. Буде ліквідована абсолютно вся ямковість, щоб українські водії користувалися цією дорогою", - анонсував він.

Також Гройсман анонсував, що в наступному році ця дорога стане абсолютно іншою.

"На відстані від Києва до Білої Церкви заплановано капітальний ремонт, на наступний рік ми зекономили з міжнародними фінансовими організаціями 50 млн євро, в цьому році буде проведено проектування, тендери, а наступного будемо реконструювати ще на 50 млн. В наступному році її стан взагалі буде зовсім іншим, але і цьому році ми приведемо її в нормальний стан як і інші дороги", - додав він.

Гройсман визнав, що дороги в України в незадовільному стані, тож наразі важливим є питання якості ремонтних робіт.

"Ми наразі перевіряємо якість всього того, що було зроблено в минулому році і фактично в середині травня має бути звіт "Укравтодору" по всім ділянкам", - сказав він.

"Все те, що буде зроблено халтурно – ми не будемо за це платити, ми не збираємося покривати чиюсь недбалість," - пояснив прем’єр.

Він також повідомив, що у цьому році на програму капітального ремонту по відновленню і будівництву доріг мають виділити майже 47 млрд грн.

Раніше в мережі опублікували відео жахливого стану траси Київ-Одеса.

Також про ремонт на автомагістралях Київ-Одеса і Київ-Чоп говорив і міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він також зазначив, що ремонт завершать у травні, але уточнив, що йдеться не про капітальний ремонт.