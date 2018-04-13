Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман пообіцяв "полатати" трасу Київ-Одеса до травня

П'ятниця, 13 квітня 2018, 13:49

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що до травня трасу Київ-Одеса поремонтують, а в наступному році дорогу приведуть до нормального стану.

Про це він розповів в ефірі "112 Україна".

"Що стосується траси Київ-Одеса, траса побудована майже 15 років тому і від того часу не доглядалася належним чином. Наразі її почали відновлювати це – і поточний ремонт,  і дрібний ремонт протиаварійний, і капітальний ремонт певних ділянок дороги", - сказав прем’єр.

"До 1 травня ця дорога буде в більш-менш придатному стані, в нормальному стані. Буде ліквідована абсолютно вся ямковість, щоб українські водії користувалися цією дорогою", - анонсував він.

Також Гройсман анонсував, що в наступному році ця дорога стане абсолютно іншою.

"На відстані від Києва до Білої Церкви заплановано капітальний ремонт, на наступний рік ми зекономили з міжнародними фінансовими організаціями 50 млн євро, в цьому році буде проведено проектування, тендери, а наступного будемо реконструювати ще на 50 млн. В наступному році її стан взагалі буде зовсім іншим, але і цьому році ми приведемо її в нормальний стан, як і інші дороги", - додав він.

Гройсман визнав, що дороги в України в незадовільному стані, тож наразі важливим є питання якості ремонтних робіт.

"Ми наразі перевіряємо якість всього того, що було зроблено в минулому році і фактично в середині травня має бути звіт "Укравтодору" по всім ділянкам", - сказав він.

"Все те, що буде зроблено халтурно – ми не будемо за це платити, ми не збираємося покривати чиюсь недбалість," - пояснив прем’єр.

Він також повідомив, що у цьому році на програму капітального ремонту по відновленню і будівництву доріг мають виділити майже 47 млрд грн.

Раніше в мережі опублікували відео жахливого стану траси Київ-Одеса.

Також про ремонт на автомагістралях Київ-Одеса і Київ-Чоп говорив і міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він також зазначив, що ремонт завершать у травні, але уточнив, що йдеться не про капітальний ремонт.

Альона Мазуренко, АП
Теми: дорогиГройсман
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
дороги
Пентагон про удари по Чонгарському мосту: Це битва України, вони її планують
На Прикарпатті через негоду розмило дороги
У центрі Києва перекриють вулиці
Останні новини
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
Усі новини...
Реклама: