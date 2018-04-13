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Гройсман пообещал "залатать" трассу Киев-Одесса до мая

Пятница, 13 апреля 2018, 13:49

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что до мая трассу Киев-Одесса отремонтируют, а в следующем году дорогу приведут в нормальное состояние.

Об этом он рассказал в эфире "112 Украина".

"Что касается трассы Киев-Одесса, трасса построена почти 15 лет назад и от тех пор не ремонтировалась должным образом. Сейчас ее начали восстанавливать - это и текущий ремонт, и мелкий ремонт противоаварийный и капитальный ремонт определенных участков дороги", - сказал премьер.

"До 1 мая эта дорога будет в более-менее пригодном состоянии, в нормальном состоянии. Будут ликвидированы абсолютно все ямы, чтобы украинские водители пользовались этой дорогой", - анонсировал он.

Также Гройсман сказал, что в следующем году эта дорога станет совершенно другой.

"На расстоянии от Киева до Белой Церкви запланирован капитальный ремонт, на следующий год мы сэкономили с международными финансовыми организациями 50 млн евро, в этом году будет проведено проектирование, тендеры, а на следующий будем реконструировать еще на 50 млн. В следующем году ее состояние вообще будет совсем другим, но и в этому году мы приведем ее в нормальное состояние, как и другие дороги", - добавил он.

Гройсман признал, что дороги в Украине в неудовлетворительном состоянии, поэтому сейчас важен вопрос качества ремонтных работ.

"Мы сейчас проверяем качество всего того, что было сделано в прошлом году и, фактически, в середине мая должен быть отчет "Укравтодора" по всем участкам", - сказал он.

"Все то, что будет сделано халтурно - мы не будем за это платить, мы не собираемся покрывать чью-то халатность", - пояснил премьер.

Он также сообщил, что в этом году на программу капитального ремонта по восстановлению и строительству дорог должны выделить почти 47 млрд грн.

Ранее в сети опубликовали видео ужасного состояния трассы Киев-Одесса.

Также о ремонте на автомагистралях Киев-Одесса и Киев-Чоп говорил и министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он также отметил, что ремонт завершат в мае, но уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте.

Алена Мазуренко, УП
Темы: дорогиГройсман
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