Корчак скаржиться, що на неї тисне НАБУ

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П'ятниця, 13 квітня 2018, 14:19

Колишня голова, а нині просто член НАЗК Наталія Корчак заявляє, що НАБУ тисне на неї, ініціюючи перевірку її декларацій за 2015-2016 роки.

Про вона повідомила у Facebook.

"Я вважаю що інформація від НАБУ, на основі якої буде проведена перевірка декларації, є тиском на мене та спробою скомпрометувати діяльність НАЗК, своєрідним "алаверди" на розпочаті перевірки декларацій топ-посадовців та керівників антикорупційних органів", - пише Корчак.

Вона каже, що їй "шкода розчаровувати детективів НАБУжурналістів та активну громадськість", бо її декларації в порядку.

"Все своє життя я живу на офіційну зарплату, не маю ні прихованих депозитів, ні антикваріату, ні колекції дорогих напоїв, ні подарованих мільйонів", - запевняє чиновниця.

Вона розповіла, що у п'ятницю, 13 квітня, на засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції буде проголосоване рішення про відповідну перевірку. Якщо члени агентства погодяться, перевірка розпочнеться наступного дня, тобто 14 квітня.

"Я не голосуватиму через конфлікт інтересів. Буду вдячна колегам за розуміння і неупередженість", - резюмувала Корчак.

Теми: НАЗК НАБУ скандал
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