Корчак жалуется, что на нее давит НАБУ

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Пятница, 13 апреля 2018, 14:19

Бывший председатель, а ныне просто член НАПК Наталья Корчак заявляет, что НАБУ давит на нее, инициируя проверку ее деклараций за 2015-2016 годы.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Я считаю, что информация от НАБУ, на основе которой будет проведена проверка декларации, является давлением на меня и попыткой скомпрометировать деятельность НАПК, своеобразным "алаверды" на начатую проверку деклараций топ-чиновников и руководителей антикоррупционных органов", - пишет Корчак.

Она говорит, что ей "жаль разочаровывать детективов НАБУ, журналистив и активную общественность", поскольку ее декларации в порядке.

"Всю свою жизнь я живу на официальную зарплату, нет ни скрытых депозитов, ни антиквариата, ни коллекции дорогих напитков, ни подаренных миллионов", - уверяет чиновник.

Она рассказала, что в пятницу, 13 апреля, на заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции будет проголосовано решение о соответствующей проверке. Если члены агентства согласятся, проверка начнется на следующий день, то есть 14 апреля.

"Я не буду голосовать из-за конфликта интересов. Буду благодарна коллегам за понимание и беспристрастность", - резюмировала Корчак.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро обратилось к НАПК с просьбой проверить декларации бывшего главы агентства Натальи Корчак.

Украинская правда
Темы: НАПК НАБУ скандал
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