Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На вихідних подекуди дощитиме

П'ятниця, 13 квітня 2018, 14:33

У найближчі дні погоду в Україні визначатиме антициклон, лише на заході малоактивний атмосферний фронт.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

14 квітня у країні без опадів, лише в західних областях місцями невеликий дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в східній частині на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі заморозки 0-3°, удень 14-19° тепла, в західній частині; в Одеській області і Миколаївській вночі 7-12°, удень 20-24°.

У Києві – без опадів, температура вночі 4-6°, удень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 14 квітня найвища температура вдень була 25,4° у 1972 році, найнижча вночі -3,9° у 1928 році.

На 15 квітня синоптики прогнозують в Україні без опадів, лише вдень у північних областях очікуються дощі. Вітер південний і південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі на Лівобережжі 3-8° тепла, на поверхні ґрунту в Чернігівській, Сумській, Харківській і Луганській областях, місцями і в повітрі заморозки 0-4°, на решті території 5-10° тепла, вдень 16-21°, у західних областях до 24°.

У Києві 15 квітня вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 18-20°.
 

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
Усі новини...
Реклама: