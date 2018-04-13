На вихідних подекуди дощитиме

У найближчі дні погоду в Україні визначатиме антициклон, лише на заході малоактивний атмосферний фронт.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.



14 квітня у країні без опадів, лише в західних областях місцями невеликий дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 1-6° тепла, в східній частині на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі заморозки 0-3°, удень 14-19° тепла, в західній частині; в Одеській області і Миколаївській вночі 7-12°, удень 20-24°.



У Києві – без опадів, температура вночі 4-6°, удень 17-19°.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 14 квітня найвища температура вдень була 25,4° у 1972 році, найнижча вночі -3,9° у 1928 році.



На 15 квітня синоптики прогнозують в Україні без опадів, лише вдень у північних областях очікуються дощі. Вітер південний і південно-східний, 3-8 м/с.



Температура вночі на Лівобережжі 3-8° тепла, на поверхні ґрунту в Чернігівській, Сумській, Харківській і Луганській областях, місцями і в повітрі заморозки 0-4°, на решті території 5-10° тепла, вдень 16-21°, у західних областях до 24°.



У Києві 15 квітня вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 18-20°.

