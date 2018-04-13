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На выходных местами ожидается дождь

Пятница, 13 апреля 2018, 14:33

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять антициклон, лишь на западе малоактивный атмосферный фронт.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

14 апреля в стране без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в восточной части на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-3°, днем ​​14-19° тепла, в западной части, в Одесской области и Николаевской ночью 7-12°, днем ​​20-24°.

В Киеве – без осадков, температура ночью 4-6°, днем ​​17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 апреля самая высокая температура днем ​​была 25,4° в 1972 году, самая низкая ночью -3,9° в 1928 году.

На 15 апреля синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь днем ​​в северных областях ожидаются дожди. Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью на Левобережье 3-8° тепла, на поверхности почвы в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, местами и в воздухе заморозки 0-4°, на остальной территории 5-10° тепла, днем ​​16-21°, в западных областях до 24°.

В Киеве 15 апреля ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем ​​18-20°.

Темы: погода
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