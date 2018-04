Росія шпигувала за Скрипалями щонайменше 5 років – ЗМІ

Російські спецслужби шпигували за колишнім подвійним агентом Сергієм Скрипалем та його донькою щонайменше 5 років.

Про це у Твіттері повідомило видання Press Assocation з посиланням на радника британського прем’єра з питань нацбезпеки Марка Седвілла.

Седвілл начебто написав про це у листі до генсека НАТО Єнса Столтенберга.

#Breaking Russian intelligence agencies have been spying on former double agent Sergei Skripal and his daughter for at least five years, National Security Adviser Sir Mark Sedwill has said in a letter to Nato Secretary General Jens Stoltenberg pic.twitter.com/96svGhl0rP