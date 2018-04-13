Росія шпигувала за Скрипалями щонайменше 5 років – ЗМІ
Російські спецслужби шпигували за колишнім подвійним агентом Сергієм Скрипалем та його донькою щонайменше 5 років.
Про це у Твіттері повідомило видання Press Assocation з посиланням на радника британського прем’єра з питань нацбезпеки Марка Седвілла.
Седвілл начебто написав про це у листі до генсека НАТО Єнса Столтенберга.
#Breaking Russian intelligence agencies have been spying on former double agent Sergei Skripal and his daughter for at least five years, National Security Adviser Sir Mark Sedwill has said in a letter to Nato Secretary General Jens Stoltenberg pic.twitter.com/96svGhl0rP— Press Association (@PA) April 13, 2018
Як повідомляє Reuters, у НАТО ще не прокоментували цю інформацію.
Нагадаємо, Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.
Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей раніше заявила, що Сергій Скрипаль та його дочка були отруєні військовою нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок", розробленою Радянським Союзом в 1970-х і 80-х роках.
Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.
Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.