Росія шпигувала за Скрипалями щонайменше 5 років – ЗМІ

Російські спецслужби шпигували за колишнім подвійним агентом Сергієм Скрипалем та його донькою щонайменше 5 років.

Про це у Твіттері повідомило видання Press Assocation з посиланням на радника британського прем’єра з питань нацбезпеки Марка Седвілла.

Седвілл начебто написав про це у листі до генсека НАТО Єнса Столтенберга.

#Breaking Russian intelligence agencies have been spying on former double agent Sergei Skripal and his daughter for at least five years, National Security Adviser Sir Mark Sedwill has said in a letter to Nato Secretary General Jens Stoltenberg pic.twitter.com/96svGhl0rP — Press Association (@PA) April 13, 2018

Як повідомляє Reuters, у НАТО ще не прокоментували цю інформацію.

Нагадаємо, Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей раніше заявила, що Сергій Скрипаль та його дочка були отруєні військовою нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок", розробленою Радянським Союзом в 1970-х і 80-х роках.

Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.

Європейська правда