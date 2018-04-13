Росія шпигувала за Скрипалями щонайменше 5 років – ЗМІ

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П'ятниця, 13 квітня 2018, 16:02

Російські спецслужби шпигували за колишнім подвійним агентом Сергієм Скрипалем та його донькою щонайменше 5 років.

Про це у Твіттері повідомило видання Press Assocation з посиланням на радника британського прем’єра з питань нацбезпеки Марка Седвілла.

Седвілл начебто написав про це у листі до генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Як повідомляє Reuters, у НАТО ще не прокоментували цю інформацію.

Нагадаємо, Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей раніше заявила, що Сергій Скрипаль та його дочка були отруєні військовою нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок", розробленою Радянським Союзом в 1970-х і 80-х роках.

Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.

Європейська правда

Теми: Велика Британія Росія скандал
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