Россия шпионила за Скрипалями минимум 5 лет – СМИ

Российские спецслужбы шпионили за бывшим двойным агентом Сергеем Скрипалем и его дочерью не менее 5 лет.

Об этом в Twitter сообщило издание Press Assocation со ссылкой на советника британского премьера по вопросам нацбезопасности Марка Седвилла.

Седвилл якобы написал об этом в письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

#Breaking Russian intelligence agencies have been spying on former double agent Sergei Skripal and his daughter for at least five years, National Security Adviser Sir Mark Sedwill has said in a letter to Nato Secretary General Jens Stoltenberg pic.twitter.com/96svGhl0rP — Press Association (@PA) April 13, 2018

Как сообщает Reuters, в НАТО еще не прокомментировали эту информацию.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй ранее заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены военным нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", разработанным Советским Союзом в 1970-х и 80-х годах.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

Европейская правда