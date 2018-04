Россия шпионила за Скрипалями минимум 5 лет – СМИ

Российские спецслужбы шпионили за бывшим двойным агентом Сергеем Скрипалем и его дочерью не менее 5 лет.

Об этом в Twitter сообщило издание Press Assocation со ссылкой на советника британского премьера по вопросам нацбезопасности Марка Седвилла.

Седвилл якобы написал об этом в письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

#Breaking Russian intelligence agencies have been spying on former double agent Sergei Skripal and his daughter for at least five years, National Security Adviser Sir Mark Sedwill has said in a letter to Nato Secretary General Jens Stoltenberg pic.twitter.com/96svGhl0rP