Россия шпионила за Скрипалями минимум 5 лет – СМИ

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Пятница, 13 апреля 2018, 16:02

Российские спецслужбы шпионили за бывшим двойным агентом Сергеем Скрипалем и его дочерью не менее 5 лет.

Об этом в Twitter сообщило издание Press Assocation со ссылкой на советника британского премьера по вопросам нацбезопасности Марка Седвилла.

Седвилл якобы написал об этом в письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Как сообщает Reuters, в НАТО еще не прокомментировали эту информацию.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй ранее заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены военным нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", разработанным Советским Союзом в 1970-х и 80-х годах.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе  в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

Европейская правда

Темы: Великобритания Росcия скандал
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