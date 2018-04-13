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Уряд може підняти пенсії в цьому році

П'ятниця, 13 квітня 2018, 16:53

Уряд запропонує підвищити пенсії, якщо надходження до Пенсійного фонду продовжуватимуть збільшуватися.

Про це розповів віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко в інтерв’ю "Укрінформу".

"У 2018-му році ми плануємо здійснити додаткові заходи щодо збільшення розмірів пенсій в Україні", – пояснив Розенко.

За його словами, у першому кварталі 2018 року до Пенсійного фонду надійшло майже на 2 мільярди більше, ніж планувалося.

"І, якщо така тенденція збережеться, ми вийдемо з новими ініціативами щодо підвищення пенсій у 2018 році", – заявив віце-прем’єр-міністр.

Крім того, Розенко зазначив, що в цьому році планується перерахувати пенсії військовим пенсіонерам, та запевнив, що до 1 травня "всі пенсіонери повинні отримати свої підвищені виплати в повному обсязі".

Як відомо, 3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

З основними змінами можна ознайомитися тут.

Читайте також: Пенсійна реформа: другий етап. Яких ще змін чекати українцям

"Українська правда"

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Теми: пенсії
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