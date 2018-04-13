Уряд може підняти пенсії в цьому році

2612 переглядів
П'ятниця, 13 квітня 2018, 16:53

Уряд запропонує підвищити пенсії, якщо надходження до Пенсійного фонду продовжуватимуть збільшуватися.

Про це розповів віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко в інтерв’ю "Укрінформу".

"У 2018-му році ми плануємо здійснити додаткові заходи щодо збільшення розмірів пенсій в Україні", – пояснив Розенко.

За його словами, у першому кварталі 2018 року до Пенсійного фонду надійшло майже на 2 мільярди більше, ніж планувалося.

"І, якщо така тенденція збережеться, ми вийдемо з новими ініціативами щодо підвищення пенсій у 2018 році", – заявив віце-прем’єр-міністр.

Крім того, Розенко зазначив, що в цьому році планується перерахувати пенсії військовим пенсіонерам, та запевнив, що до 1 травня "всі пенсіонери повинні отримати свої підвищені виплати в повному обсязі".

Як відомо, 3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

З основними змінами можна ознайомитися тут.

Читайте також: Пенсійна реформа: другий етап. Яких ще змін чекати українцям

"Українська правда"
Теми: пенсії
powered by lun.ua
По темі
У Світовому банку порадили відкласти запровадження накопичувальних пенсій 11 квітня 2018, 02:02
В уряді сказали, коли чекати підвищення пенсійного віку 3 квітня 2018, 15:10
У Пенсійному фонді розповіли, як перерахують пенсії 1 квітня 2018, 17:45
Усі новини
Головні новини
Посадовець НАБУ скоїв ДТП, після якої померла студентка київського вишу
Савченко погодилася поїсти заради поліграфа
ДФС оштрафувала харків'янку на 1,75 мільйона гривень за "євробляхи"
Бойовики вишикували цілу армаду військової техніки на околиці Луганська
Усі новини
Фото

40 шокуючих світлин про сувору реальність 90-х в Росії

Відео

Pianoбой заспівав про цькування у школі