Правительство может поднять пенсии в этом году

Правительство предложит повысить пенсии, если поступления в Пенсионный фонд будут продолжать увеличиваться.

Об этом рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью "Укринформу".

"В 2018 году мы планируем осуществить дополнительные меры по увеличению размеров пенсий в Украине", – объяснил Розенко.

По его словам, в первом квартале 2018 года в Пенсионный фонд поступило почти на 2 миллиарда больше, чем планировалось.

"И, если такая тенденция сохранится, мы выйдем с новыми инициативами по повышению пенсий в 2018 году", – заявил вице-премьер-министр.

Кроме того, Розенко отметил, что в этом году планируется перечислить пенсии военным пенсионерам, и заверил, что до 1 мая "все пенсионеры должны получить свои повышенные выплаты в полном объеме".

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

С основными изменениями можно ознакомиться здесь.

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