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Посадовець НАБУ скоїв ДТП, після якої померла студентка київського вишу

П'ятниця, 13 квітня 2018, 17:06
Посадовець НАБУ скоїв ДТП, після якої померла студентка київського вишу

Керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро скоїв ДТП, унаслідок якої 23-річна студентка столичного вишу потрапила до лікарні і після тижневої коми померла.

Про це повідомляє Рада громадського контролю НАБУ.

Зазначається, що подія сталася 2 квітня близько 23.30 у Києві по вулиці Васильківській.

"Наразі РГК вдалося дізнатися, що за цим фактом одразу було розпочате службове розслідування та зареєстроване кримінальне провадження  № 12018100000000322 (ч.2 ст.286 КК), яке за рішенням прокуратури, розслідує Національна поліція. НПУ має провести автотехнічну та інші експертизи", - йдеться у повідомленні.

"Як зазначили в управлінні внутрішнього контролю Бюро, детектив протягом усього цього часу надавав фінансову допомогу потерпілій і сприяв проведенню об'єктивного розслідування", - додають у РГК.

Повідомляється, що за результатами службового розслідування було встановлено, що працівник НАБУ був тверезий, не чинив опору правоохоронцям, одразу після наїзду викликав швидку, поліцію та повідомив внутрішній контроль.

"Ми зв'язались зі слідчим, який веде цю справу, і він підтвердив, що розслідування відбувається без тиску з боку НАБУ. Заплановані автотехнічна та інші експертизи, які мають встановити усі обставини ДТП та наявність порушень з боку водія", - сказано у заяві.

Управління внутрішнього контролю очікує на висновки цих досліджень для поновлення службового розслідування.  

У Раді громадського контролю НАБУ закликали Нацполіцію невідкладно та об’єктивно розслідувати це ДТП, а працівника НАБУ повністю співпрацювати зі слідством.

Крім того попросили свідків аварії надати покази поліції для встановлення всіх обставин події.

Також закликали НАБУ негайно відреагувати у разі виявлення порушень у діях детектива та застосувати до нього "справедливе покарання".

В РГК пообіцяли контролювати цю справу.

Українська правда
Теми: НАБУДТП
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