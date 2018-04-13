Чиновник НАБУ совершил ДТП, после которого умерла студентка киевского вуза

Руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро совершил ДТП, в результате которого 23-летняя студентка столичного вуза попала в больницу и после недельной комы скончалась.

Об этом сообщает Совет общественного контроля НАБУ.

Отмечается, что происшествие произошло 2 апреля около 23.30 в Киеве на улице Васильковской.

"Сейчас СОК удалось узнать, что по этому факту сразу было начато служебное расследование и зарегистрировано уголовное производство № 12018100000000322 (ч.2 ст.286 УК), которое по решению прокуратуры, расследует Национальная полиция. НПУ должна провести автотехническую и другие экспертизы", - говорится в сообщении.

"Как отметили в управлении внутреннего контроля Бюро, детектив в течение всего этого времени оказывал финансовую помощь пострадавшей и способствовал проведению объективного расследования", - добавляют в СОК

Сообщается, что по результатам служебного расследования было установлено, что работник НАБУ был трезв, не сопротивлялся стражам порядка, сразу после наезда вызвал скорую, полицию и сообщил во внутренний контроль.

"Мы связались со следователем, который ведет это дело, и он подтвердил, что расследование происходит без давления со стороны НАБУ. Запланированы автотехническая и другие экспертизы, которые должны установить все обстоятельства ДТП и наличие нарушений со стороны водителя ", - говорится в заявлении.

Управление внутреннего контроля ожидает выводы этих исследований для обновления служебного расследования.

В Совете общественного контроля НАБУ призвали Нацполицию безотлагательно и объективно расследовать это ДТП, а работника НАБУ полностью сотрудничать со следствием.

Кроме того попросили свидетелей аварии предоставить показания полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Также призвали НАБУ немедленно отреагировать в случае выявления нарушений в действиях детектива и применить к нему "справедливое наказание".

В СОК пообещали контролировать это дело.