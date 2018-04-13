Вбивство екс-начальника митниці: суд заарештував 2 підозрюваних

Центральний районний суд Миколаєва заарештував на 2 місяці двох підозрюваних у вбивстві колишнього начальника Миколаївської митниці Артура Полякова.

Про це інформує у п'ятницю прес-служба суду.

Зазначається, що 32-річного громадянина К. та 38-річний громадянин Ф підозрюється у вбивстві за попередньою змовою групою осіб колишнього очільника миколаївської митниці.

Відповідно до матеріалів, громадянин Ф., 03.04.2018 року, запропонував громадянину К. допомогти йому зв’язати невідомого раніше йому чоловіка, оскільки, за його словами, останній планує вбити людину. Громадянин К. на пропозицію погодився.

Під приводом повернення боргу, громадянин Ф. запросив потерпілого до себе в квартиру, після чого, відповідно до матеріалів справи, його повалили на підлогу, зв’язали і громадянин Ф. передавив йому шию за допомогою технічного хомута, після чого потерпілий перестав подавати ознаки життя.

Згодом тіло потерпілого вивезли та наступного дня захоронили у заздалегідь викопаній ямі за межами Миколаєва.

12 квітня стало відомо, що правоохоронці знайшли тіло колишнього керівника Миколаївської митниці Артура Полякова та затримали двох підозрюваних у справі його вбивства.