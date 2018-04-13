Убийство экс-начальника таможни: суд арестовал 2 подозреваемых

Центральный районный суд Николаева арестовал на 2 месяца двух подозреваемых в убийстве бывшего начальника Николаевской таможни Артура Полякова.



Об этом сообщает в пятницу пресс-служба суда.



Отмечается, что 32-летний гражданин К. и 38-летний гражданин Ф подозреваются в убийстве по предварительному сговору группой лиц бывшего главы николаевской таможни.



Согласно материалам, гражданин Ф., 03.04.2018 года, предложил гражданину К. помочь ему связать неизвестного ранее ему человека, поскольку, по его словам, последний планирует убить человека. Гражданин К. на предложение согласился.



Под предлогом возврата долга, гражданин Ф. пригласил потерпевшего к себе в квартиру, после чего, согласно материалам дела, его повалили на пол, связали и гражданин Ф. передавил ему шею с помощью технического хомута, после чего пострадавший перестал подавать признаки жизни.



Впоследствии тело потерпевшего вывезли и на следующий день похоронили в заранее выкопанной яме за пределами Николаева.



12 апреля стало известно, что правоохранители нашли тело бывшего руководителя Николаевской таможни Артура Полякова и задержали двух подозреваемых по делу его убийства.