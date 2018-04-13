Більше як 40 країн світу висловили готовність надати своїх людей до складу миротворчої місії на сході України.

Про це в п'ятницю в інтерв'ю телеканалам "Прямий" та "Інтер" розповів президент Петро Порошенко.

"У нас на сьогоднішній день більше 4 десятків країн погодилися взяти участь у складі миротворчої операції (на Донбасі – ред.), починаючи від Канади, представників країн "Великої сімки" і завершуючи, наприклад, країнами Європейського Союзу, які не є членами НАТО – Австрія, Швеція, Фінляндія і багато інших", - заявив він.

Президент нагадав, що лише 1,5 роки тому світ і слухати не хотів про миротворців для України, кажучи, що це дорого.

За словами Порошенка, він попросив генсека ООН Антоніу Гутерреша направити на Донбас спеціальну місію, щоб вона оцінила вартість, кількість персоналу та терміни, які необхідні для існування миротворчої місії.

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