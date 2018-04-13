Більше як 40 країн світу висловили готовність надати своїх людей до складу миротворчої місії на сході України.

Про це в п'ятницю в інтерв'ю телеканалам "Прямий", "Інтер" і "СТБ" розповів президент Петро Порошенко.

"У нас на сьогоднішній день більше 4 десятків країн погодилися взяти участь у складі миротворчої операції (на Донбасі – ред.), починаючи від Канади, представників країн "Великої сімки" і завершуючи, наприклад, країнами Європейського Союзу, які не є членами НАТО – Австрія, Швеція, Фінляндія і багато інших", - заявив він.

Президент нагадав, що лише 1,5 року тому світ і слухати не хотів про миротворців для України, кажучи, що це дорого.

За словами Порошенка, він попросив генсека ООН Антоніу Гутерреша направити на Донбас спеціальну місію, щоб вона оцінила вартість, кількість персоналу та терміни, які необхідні для існування миротворчої місії.

"Ми готові, щойно Росія прийме позицію всього світу, негайно виносити це питання на голосування в Раду безпеки ООН", - зазначив він.

За словами президента, багато членів Альянсу готові підтримати це рішення.

Він зазначив, що як тільки миротворці забезпечать необхідні умови безпеки на сході України, можна буде переходити до врегулювання політичної ситуації в регіоні шляхом місцевих виборів.

Як повідомлялося, Україна і її західні союзники пропонують повномасштабну місію ООН, що перебуватиме на всій окупованій території Донбасу, включно з кордоном із Росією, і гарантуватиме безпеку загалом, а не лише для спостерігачів ОБСЄ, а також візьме під контроль склади озброєння російських гібридних сил на окупованій території, контролюватиме роззброєння незаконних збройних формувань тощо.

Під час консультацій в ООН Росія відкинула практично всі важливі положення, які дозволяють створити ефективну місію. Росія заявляє, що дійти до компромісу в питані розміщення миротворців на Донбасі можна лише через діалог з представниками невизнаних республік Донбасу.

Євген Кізілов, УП