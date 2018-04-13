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Президент рассказал, сколько уже стран готовы дать миротворцев Украине

Пятница, 13 апреля 2018, 18:51

Более 40 стран мира выразили готовность предоставить своих людей в состав миротворческой миссии на востоке Украины.

Об этом в пятницу в интервью телеканалам "Прямой", "Интер" и "СТБ" рассказал президент Петр Порошенко.

"У нас на сегодняшний день более 4 десятков стран согласились принять участие в составе миротворческой операции (на Донбассе - ред.), начиная от Канады, представителей стран" Большой семерки "и заканчивая, например, странами Европейского Союза, которые не являются членами НАТО – Австрия, Швеция, Финляндия и много других", - заявил он.

Президент напомнил, что всего 1,5 года назад мир и слушать не хотел о миротворцах для Украины, говоря, что это дорого.

По словам Порошенко, он попросил генсека ООН Антониу Гутерреша направить на Донбасс специальную миссию, чтобы она оценила стоимость, количество персонала и сроки, которые необходимы для существования миротворческой миссии.

"Мы готовы, как только Россия примет позицию всего мира, немедленно выносить этот вопрос на голосование в Совет безопасности ООН", - отметил он.

По словам президента, многие члены Альянса готовы поддержать это решение.

Он отметил, что как только миротворцы обеспечат необходимые условия безопасности на востоке Украины, можно будет переходить к урегулированию политической ситуации в регионе путем местных выборов.

Как сообщалось, Украина и ее западные союзники предлагают полномасштабную миссию ООН, которая будет находиться на всей оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией, и гарантировать безопасность в целом, а не только для наблюдателей ОБСЕ, а также возьмет под контроль склады вооружения российских гибридных сил на оккупированной территории, будет контролировать разоружения незаконных вооруженных формирований и т.п.

Во время консультаций в ООН Россия отвергла практически все важные положения, которые позволяют создать эффективную миссию. Россия заявляет, что прийти к компромиссу в вопросе размещения миротворцев на Донбассе можно только через диалог с представителями непризнанных республик Донбасса.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ПорошенкомиротворцыДонбассмир
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