Более 40 стран мира выразили готовность предоставить своих людей в состав миротворческой миссии на востоке Украины.

Об этом в пятницу в интервью телеканалам "Прямой" и "Интер" рассказал президент Петр Порошенко.

"У нас на сегодняшний день более 4 десятков стран согласились принять участие в составе миротворческой операции (на Донбассе - ред.), начиная от Канады, представителей стран" Большой семерки "и заканчивая, например, странами Европейского Союза, которые не являются членами НАТО – Австрия, Швеция, Финляндия и много других", - заявил он.

Президент напомнил, что всего 1,5 года назад мир и слушать не хотел о миротворцах для Украины, говоря, что это дорого.

По словам Порошенко, он попросил генсека ООН Антониу Гутерреша направить на Донбасс специальную миссию, чтобы она оценила стоимость, количество персонала и сроки, которые необходимы для существования миротворческой миссии.

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