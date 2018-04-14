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Порошенко: Росія не зможе обійтися без української ГТС

Субота, 14 квітня 2018, 00:32

У Росії не вийде обійтися без газотранспортної системи України, в тому числі і після 2019 року.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, повідомляє прес-служба глави держави.

"Росія не обійдеться без української газотранспортної системи, в будь-якому разі. Після 2019 року, в тому числі. Друга позиція – "Північний потік-2" є абсолютно політичним проектом. Туди треба вкласти 15-20 млрд, а в нас система готова", - сказав Порошенко.

За його словами, Україна готова транспортувати не 70, 80, 90 або 94-97 млрд кубічних метрів газу, які були транспортовані в 2017 році, а 150 млрд кубічних метрів.

"Тобто будівництво "Північного потоку-2" - викидання на вітер 20 млрд – є абсолютно економічно беззмістовним. І це я кажу лідерам Європейського Союзу: ви просто робите газ, який ви будете купувати, – дорожчим, а свою економіку – неконкурентоздатною. Ви дієте, в даному випадку, аж ніяк не тільки в інтересах України. Ви дієте в інтересах єдності ЄС і конкурентоздатності ЄС. І я хочу вас запевнити, що мій голос так само як і голос України дуже добре почутий", - зазначив президент.

Глава держави розповів, що під час переговорів з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель було домовлено про низку практичних кроків.

"Результатом переговорів було те, що Німеччина вперше заявила: перший пункт, що "Північний потік-2" є не лише економічним, а політичним проектом. Що ми доводили багато місяців. І друге, що він не може бути реалізований, не враховуючи інтереси України", - наголосив Глава держави.

Президент зауважив, що під час переговорів з великим другом України – Прем’єр-міністром Данії паном Ларсом Лекке Расмуссеном також було задекларовано в якості важливої умови – захист інтересів України

На уточнююче запитання, як саме інтереси України будуть враховані, Президент зауважив: "Це можуть бути різні варіанти – починаючи від того, що Україні буде гарантовано незниження обсягу транзиту".

Зауважимо, що в Німеччині компанія Nord Stream 2 AG отримала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу.

Як повідомлялось, проект "Північний потік-2"  передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Наразі дві країни - Німеччина та Фінляндія - видали повний комплект дозволів на будівництво "Північного потоку-2".

Теми: газРосія
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