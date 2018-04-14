Глава Пентагону: Подальші дії союзників залежать від поведінки Асада

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Субота, 14 квітня 2018, 08:29

Подальші військові операції союзників у Сирії залежать від дій президента Сирії Башара Асада.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, повідомляє CNN.

"Якщо він вирішить використати хімічну зброю у майбутньому то, звичайно, сили, які підписали заборону хімічного зброї, матимуть всі підстави виступити проти Асада, якщо він вирішить порушити це, але зараз це разовий удар", - сказав Меттіс.

Він заявив, що США, Британія та Франція вжили "рішучих дій" проти сирійської інфраструктури хімічної зброї.

"Очевидно, режим Асада отримав повідомлення", - сказав він, додавши, що союзники "зробили все можливе, щоб уникнути жертв серед цивільних".

Нагадаємо, США, Велика Британія та Франція в ніч на суботу завдали авіаударів по військових об’єктах в Сирії, які пов’язують із хімічною зброєю.

Європейська правда

Теми: Сирія США Росія
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